Pattinaggio di figura, Campionati Italiani 2020: Guignard-Fabbri per mantenere alto il livello; test importante per Moscheni-Fioretti (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una tradizione ventennale che non deve spezzarsi. Assumerà un sapore molto particolare la prova della danza sul ghiaccio ai Campionati Italiani 2020 di Pattinaggio di figura, in scena questo fine settimana presso la Würth Arena di Egna-Neumarkt (Bolzano). Nella Bassa Atesina infatti, ad eccezione dei veterani e massimi rappresentanti della specialità Charlène Guignard-Marco Fabbri, le osservate speciali saranno altre coppie non solo della massima categoria ma anche di quella Junior. Per i fuoriclasse allenati da Barbara Fusar Poli l’obiettivo sarà chiaro: proseguire con i giri già altissimi sfoggiati in occasione dell’esordio stagionale al Gran Premio Italia di Trento, dove sono arrivati a conquistare l’altissimo totale di 223.82 che, anche se non va preso in ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Una tradizione ventennale che non deve spezzarsi. Assumerà un sapore molto particolare la prova della danza sul ghiaccio aididi, in scena questo fine settimana presso la Würth Arena di Egna-Neumarkt (Bolzano). Nella Bassa Atesina infatti, ad eccezione dei veterani e massimi rappresentanti della specialità Charlène-Marco, le osservate speciali saranno altre coppie non solo della massima categoria ma anche di quella Junior. Per i fuoriclasse allenati da Barbara Fusar Poli l’obiettivo sarà chiaro: proseguire con i giri già altissimi sfoggiati in occasione dell’esordio stagionale al Gran Premio Italia di Trento, dove sono arrivati a conquistare l’altissimo totale di 223.82 che, anche se non va preso in ...

sportface2016 : #Pattinaggio di figura, sabato 12 e domenica 13 dicembre sul ghiaccio della #WürthArena in scena i… - namsquish_ : una delle mie passioni più grandi è sempre stata il pattinaggio di figura, ho anche fatto degli allenamenti per qualche anno - zazoomblog : Pattinaggio di figura Il Gran Premio Italia approda a Trento: esordio per Guignard-Fabbri e Alessia Tornaghi -… - OA_Sport : Pattinaggio di figura, Il Gran Premio Italia approda a Trento: esordio per Guignard-Fabbri e Alessia Tornaghi - ericagaita95 : RT @Eurosport_IT: La regina del ghiaccio compie 55 anni tra Olimpiadi, DDR e...Playboy: tanti auguri Katarina Witt ?????? #HomeOfOlympics |… -