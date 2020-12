Pattinaggio artistico: i Campionati Europei 2021 sono stati ufficialmente cancellati (Di giovedì 10 dicembre 2020) Pessime notizie per appassionati e addetti ai lavori. I Campionati Europei di Pattinaggio artistico, programmati a Zagabria (Croazia) dal 25 al 31 gennaio 2021, sono stati ufficialmente cancellati. La notizia è stata diffusa tramite una nota diramata dalla Federazione Internazionale nel tardo pomeriggio di giovedì 10 dicembre dopo il Consiglio dell’International Skating Union. La difficilissima situazione internazionale, dilaniata dall’emergenza sanitaria, ha spinto dunque gli organi competenti ad annullare l’attesissimo evento insieme, ma questo era già nell’aria, alle Finali del circuito Grand Prix. Ad oggi dunque, con le precedenti decisioni circa i Mondiali Junior e i Four Continents, le uniche competizioni rimaste regolarmente in ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Pessime notizie per appassionati e addetti ai lavori. Idi, programmati a Zagabria (Croazia) dal 25 al 31 gennaio. La notizia è stata diffusa tramite una nota diramata dalla Federazione Internazionale nel tardo pomeriggio di giovedì 10 dicembre dopo il Consiglio dell’International Skating Union. La difficilissima situazione internazionale, dilaniata dall’emergenza sanitaria, ha spinto dunque gli organi competenti ad annullare l’attesissimo evento insieme, ma questo era già nell’aria, alle Finali del circuito Grand Prix. Ad oggi dunque, con le precedenti decisioni circa i Mondiali Junior e i Four Continents, le uniche competizioni rimaste regolarmente in ...

La coppia di ballerini sul ghiaccio che balla sulle note di Nothing Else Matters dei Metallica. Guarda il video

On Ice Perspectives, un canale che si occupa di creare filmati e videoclip interamente dedicati al mondo della danza sul ghiaccio, ha pubblicato un video in cui i ballerini del Team USA Oona e Gage Br ...

