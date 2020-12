Pattinaggio artistico, Campionati Italiani 2020: nuova battaglia per il trio delle meraviglie. Grassl punta al terzo titolo consecutivo (Di giovedì 10 dicembre 2020) il tre sarà il numero che accompagnerà la gara della specialità individuale maschile in vista dei Campionati Italiani 2020 di Pattinaggio artistico, blasonata competizione in programma questo fine settimana, nello specifico sabato 12 e domenica 13 dicembre, presso la Würth Arena di Egna-Neumarkt (Bolzano). Saranno infatti tre i pattinatori osservati speciali, i tre rappresentanti della Nazionale maggiore, che si sfideranno per la terza volta in stagione nel lasso di poco tempo dopo le due bellissime sfide al Gran Premio Italia Tre pattinatori, tre diverse situazioni. A partire con i favori del pronostico sarà indubbiamente Daniel Grassl, atleta che ha vinto sia il Budapest Trophy, una delle pochissime competizioni internazionali disputate fino a questo momento, oltre ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 dicembre 2020) il tre sarà il numero che accompagnerà la gara della specialità individuale maschile in vista deidi, blasonata competizione in programma questo fine settimana, nello specifico sabato 12 e domenica 13 dicembre, presso la Würth Arena di Egna-Neumarkt (Bolzano). Saranno infatti tre i pattinatori osservati speciali, i tre rappresentanti della Nazionale maggiore, che si sfideranno per la terza volta in stagione nel lasso di poco tempo dopo le due bellissime sfide al Gran Premio Italia Tre pattinatori, tre diverse situazioni. A partire con i favori del pronostico sarà indubbiamente Daniel, atleta che ha vinto sia il Budapest Trophy, unapochissime competizioni internazionali disputate fino a questo momento, oltre ...

