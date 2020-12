Patrick Zaki cittadino onorario di Milano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi su dire (Di giovedì 10 dicembre 2020) Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print

repubblica : Patrick Zaki cittadino onorario di Milano. 'Un tributo a chi nel mondo si batte per i diritti umani' - amnestyitalia : Altri 45 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaki. Una decisione ingiusta e crudele nei confronti di Patric… - amnestyitalia : Domani sarà comunicato il risultato dell’udienza che si è tenuta oggi sulla custodia cautelare di Patrick Zaki #freepatrickzaki - pf9395 : Patrick Zaki cittadino onorario di Milano. 'Un tributo a chi nel mondo si batte per i diritti umani' - MimmoLombezzi : RT @repubblica: Patrick Zaki cittadino onorario di Milano. 'Un tributo a chi nel mondo si batte per i diritti umani' -