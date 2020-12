Patentino del vaccino anti-Covid, quello che sappiamo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ne aveva parlato verso la fine di novembre Domenico Arcuri, commissario all’emergenza coronavirus: una sorta di patentino da assegnare a chi verrà vaccinato. «Stiamo progettando una piattaforma informatica che consentirà di gestire – aveva spiegato Arcuri – la verifica della somministrazione per sapere come si chiamano le persone che hanno fatto il vaccino e dove lo hanno fatto». Una specie di certificato di vaccinazione i cui dettagli dovranno essere definiti dal ministero della Salute, legato a doppio filo alla registrazione a una piattaforma informatica, un’applicazione con cui prenotarsi, che ci ricordi l’appuntamento per la seconda dose e che appunto contenga anche una simile certificazione. Leggi su vanityfair (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ne aveva parlato verso la fine di novembre Domenico Arcuri, commissario all’emergenza coronavirus: una sorta di patentino da assegnare a chi verrà vaccinato. «Stiamo progettando una piattaforma informatica che consentirà di gestire – aveva spiegato Arcuri – la verifica della somministrazione per sapere come si chiamano le persone che hanno fatto il vaccino e dove lo hanno fatto». Una specie di certificato di vaccinazione i cui dettagli dovranno essere definiti dal ministero della Salute, legato a doppio filo alla registrazione a una piattaforma informatica, un’applicazione con cui prenotarsi, che ci ricordi l’appuntamento per la seconda dose e che appunto contenga anche una simile certificazione.

