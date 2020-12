Parte la fiera sulla New Space Economy | “Abbattiamo muro culturale”

Leggi su dire

(Di giovedì 10 dicembre 2020) ROMA – Dalla tac ai giocattoli per bambini, dai panni in microfibra ad alcuni farmaci: è sterminato il numero delle applicazioni tecnologiche che derivano da conoscenze nate per affrontare la vita nello Spazio, o sperimentate e validate in orbita. Adesso “riportiamo lo Spazio con i piedi per terra”, spiega la presidente della Fondazione E. Amaldi, Maria Cristina Falvella, che si accinge a inaugurare la seconda edizione di Nse – New Space Economy Expoforum, fiera dedicata alle applicazioni derivate dalla tecnologia spaziale nata per mettere in contatto scienza, tecnologie e imprese, in programma su una piattaforma virtuale l’11 e 12 dicembre.