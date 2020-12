Parma, buone notizie per Liverani: Cyprien, Mihaila, Pezzella e Sohm vicini al rientro (Di giovedì 10 dicembre 2020) buone notizie per Fabio Liverani: l’infermeria gialloblù si svuota e Cyprien, Mihaila, Pezzella e Sohm sono vicini al rientro al campo Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto esercizi di attivazione seguiti da giochi di posizione e da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Wylan Cyprien, Valentin Mihaila, Giuseppe Pezzella e Simon Sohm hanno lavorato parzialmente con i compagni. Lavoro differenziato e terapie per Juraj Kucka e Vincent Laurini. I crociati torneranno in campo domani per una ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020)per Fabio: l’infermeria gialloblù si svuota esonoalal campo Ilè tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister, i crociati hanno svolto esercizi di attivazione seguiti da giochi di posizione e da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una partita in porzione ridotta del campo. Wylan, Valentin, Giuseppee Simonhanno lavorato parzialmente con i compagni. Lavoro differenziato e terapie per Juraj Kucka e Vincent Laurini. I crociati torneranno in campo domani per una ...

