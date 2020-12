Parigi, l’anziana lascia l’ultimo posto in terapia intensiva: “Datelo a chi ha più chance di me” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Parigi, l’anziana lascia l’ultimo posto in terapia intensiva. La donna è stata ricordata dai medici dell’ospedale Saint Louis di Parigi in una lettera pubblicata dal celebre Le Monde: “Non sono stati né il suo vecchio tumore quasi guarito, né l’insufficienza cardiaca, né l’età avanzata a impedire l’ammissione in rianimazione. È lei ad avere preso la decisione di non entrare, ad avere espresso una preferenza. Non voleva occupare l’ultimo posto in reparto, voleva lasciarlo a qualcuno che avrebbe potuto essere suo figlio o suo nipote”. “Non voleva occupare l’ultimo posto in reparto, voleva lasciarlo a qualcuno che avrebbe potuto essere suo figlio o ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 10 dicembre 2020)in. La donna è stata ricordata dai medici dell’ospedale Saint Louis diin una lettera pubblicata dal celebre Le Monde: “Non sono stati né il suo vecchio tumore quasi guarito, né l’insufficienza cardiaca, né l’età avanzata a impedire l’ammissione in rianimazione. È lei ad avere preso la decisione di non entrare, ad avere espresso una preferenza. Non voleva occuparein reparto, volevarlo a qualcuno che avrebbe potuto essere suo figlio o suo nipote”. “Non voleva occuparein reparto, volevarlo a qualcuno che avrebbe potuto essere suo figlio o ...

