Parigi e Berlino corrono sulla vaccinazione. Pfizer pronta, soltanto l'Italia è in ritardo (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Ue darà via libera il 29 dicembre. Germania e Francia inizieranno subito, da noi bisognerà attendere alcune settimane. Eppure l'azienda farmaceutica assicura: "Entro tre giorni dall'ok vi diamo il ...

La Ue darà via libera il 29 dicembre. Germania e Francia inizieranno subito, da noi bisognerà attendere alcune settimane. Eppure l’azienda farmaceutica assicura: "Entro tre giorni dall’ok vi diamo il ...

Parigi e Berlino corrono sulla vaccinazione Pfizer è pronta, soltanto l’Italia è in ritardo

