Paramount+ ordina il revival di iCarly con il cast originale della serie

(Di giovedì 10 dicembre 2020)laper ragazzi torna in unto dala piattaforma di streaming che da gennaio soppianterà CBS All Access e ingloberà tutti i prodotti del gruppo ViacomCBS per poi lanciarsi verso la “conquista del mondo”, ha annunciato una nuova versione diunaper ragazzi di Nickleodeon, in Italia tra gli altri anche su Super. Una tra lenon animate più di successorete, l’annuncio dell’ordine delche riporterà anche i protagonisti, testimonia la voglia didi diventare il più possibile una temibile concorrente di Netflix, HBO Max, Peacocok, con la forza dei ...

Paramount+ piattaforma streaming di ViacomCBS ha ordinato il revival di iCarly con il ritorno del cast originale della serie. La serie con protagonista Miranda Cosgrove sta per tornare! È stato infatti ordinato un revival che approderà sul servizio streaming Paramount+ (conosciuto al momento come CBS All Access ma diventerà Paramount+ nel 2021). La piattaforma di streaming di ViacomCBS Paramount + sta rianimando iCarly per un riavvio. Lo streamer, che verrà lanciato all'inizio del prossimo anno, ha dato un ordine alla serie per lo show, che vedrà protagoniste le star originali Miranda Cosgrove, Jerry Trainor e Nathan Kress. Jay Kogen e Ali Schouten (Merry Happy Wutely di Netflix) svilupperanno lo show.