“Papà, io e le mie sorelline…”. Addio a Paolo Rossi, il figlio Alessandro rompe il silenzio: la sua promessa è da brividi (Di giovedì 10 dicembre 2020) La notizia della morte di Paolo Rossi ha scosso la giornata odierna. Tutti non hanno potuto fare altro che ricordarlo e omaggiarlo un’ultima volta. ‘Pablito’ è stato un uomo straordinario ed un calciatore stratosferico, capace di vincere i Mondiali del 1982 con la maglia azzurra. La moglie Federica Cappelletti e il fratello Rossano Rossi sono stati i primi familiari a rendergli onore, con messaggi dal profondo del loro cuore che sono rimasti impressi nella mente di tutti gli italiani. Durante le trasmissioni Rai e Mediaset del 10 dicembre, praticamente tutti hanno riservato uno spazio per l’ex calciatore. Da Eleonora Daniele ad Antonella Clerici, passando per Barbara D’Urso, tutte hanno parlato dell’immensità di Rossi, rimasto in maniera indelebile nella storia sportiva della nostra nazione. E poco fa ha rotto il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) La notizia della morte diha scosso la giornata odierna. Tutti non hanno potuto fare altro che ricordarlo e omaggiarlo un’ultima volta. ‘Pablito’ è stato un uomo straordinario ed un calciatore stratosferico, capace di vincere i Mondiali del 1982 con la maglia azzurra. La moglie Federica Cappelletti e il fratello Rossanosono stati i primi familiari a rendergli onore, con messaggi dal profondo del loro cuore che sono rimasti impressi nella mente di tutti gli italiani. Durante le trasmissioni Rai e Mediaset del 10 dicembre, praticamente tutti hanno riservato uno spazio per l’ex calciatore. Da Eleonora Daniele ad Antonella Clerici, passando per Barbara D’Urso, tutte hanno parlato dell’immensità di, rimasto in maniera indelebile nella storia sportiva della nostra nazione. E poco fa ha rotto il ...

FabManuelMulas : Il ragazzo disse, “papà ti fanno male le mani? Il padre rispose “hai fame?”, il giovane rispose di no, “ti piace il… - GianluPower : RT @micheleguglie: Non conosco la vicenda nei dettagli, però mi hanno insegnato che bisogna sempre 'sentire le 2 campane' e il #linciaggiom… - arichieti : RT @SaraMeini: ++Anticipazione++ Alessandro, il figlio più grande di #PaoloRossi, ai microfoni della #Rai: “È stato un grande papà, gli ho… - LaikaWinnie : @PaolaBonfadelli ?????? anche le mie 2 canuzze aspettano sempre il papà dietro la porta! - Pall_Gonfiato : Il figlio di Rossi commuove: 'Papà, stai tranquillo: ci sarò io per le mie sorelline' -

Ultime Notizie dalla rete : “Papà mie Bruno Editore pubblica Elena Peila, Dolce Dormire: il Bestseller su come curare i disturbi del sonno Fortune Italia