Papa Francesco anticipa la Messa per il Natale: spunta un nuovo orario (Di giovedì 10 dicembre 2020) Francesco Boezi La Messa di Natale sarà celebrata alle 19.30. Papa Francesco rispetta così le norme sul coprifuoco. Prevista la presenza di pochissime persone in Vaticano Papa Francesco ha optato per celebrare la Messa di Natale alle 19.30. La ratio della scelta è semplice: il coprifuoco scatta alle 22. Non sarebbe stato possibile, quindi, prevedere la partecipazione di terze persone in caso di orario tradizionale. Nel momento in cui scriviamo, manca ancora l'ufficialità del caso ma è abbastanza certo che Jorge Mario Bergoglio abbia preferito così. Attenzione tuttavia ai colpi di scena, com'è già avvenuto nel caso della cerimonia dell'Immacolata concezione: stando a quanto era filtrato, Bergoglio non si ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 10 dicembre 2020)Boezi Ladisarà celebrata alle 19.30.rispetta così le norme sul coprifuoco. Prevista la presenza di pochissime persone in Vaticanoha optato per celebrare ladialle 19.30. La ratio della scelta è semplice: il coprifuoco scatta alle 22. Non sarebbe stato possibile, quindi, prevedere la partecipazione di terze persone in caso ditradizionale. Nel momento in cui scriviamo, manca ancora l'ufficialità del caso ma è abbastanza certo che Jorge Mario Bergoglio abbia preferito così. Attenzione tuttavia ai colpi di scena, com'è già avvenuto nel caso della cerimonia dell'Immacolata concezione: stando a quanto era filtrato, Bergoglio non si ...

