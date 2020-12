Papa Francesco anticipa la messa di Natale: sarà alle 19.30, con pochi fedeli. Restrizioni anche per tutti gli altri riti della tradizione (Di giovedì 10 dicembre 2020) Papa Francesco spegne le polemiche sulla messa della notte di Natale. Per rispettare le regole imposte dal governo italiano di mantenere il coprifuoco alle 22 anche la sera del 24 dicembre, Bergoglio ha deciso di celebrare la messa alle 19,30. La celebrazione si svolgerà all’altare della Cattedra della Basilica Vaticana e potranno partecipare soltanto pochissimi fedeli. Francesco, che negli anni precedenti ha sempre celebrato questa messa alle 21,30, ha deciso stavolta di anticiparla di due ore per consentire a tutte le poche persone che saranno presenti di poter rientrare a casa in tempo per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020)spegne le polemiche sullanotte di. Per rispettare le regole imposte dal governo italiano di mantenere il coprifuoco22la sera del 24 dicembre, Bergoglio ha deciso di celebrare la19,30. La celebrazione si svolgerà all’altareCattedraBasilica Vaticana e potranno partecipare soltantossimi, che negli anni precedenti ha sempre celebrato questa21,30, ha deciso stavolta dirla di due ore per consentire a tutte le poche persone che saranno presenti di poter rientrare a casa in tempo per il ...

