Papa Francesco anticipa la messa di Natale: ecco a che ora ci sarà (Di giovedì 10 dicembre 2020) In questi giorni tra i tanti temi al centro di polemiche anche quello sulla messa di Natale. Per la Cei, conferenza episcopale italiana, non ci sono mai stati grossi problemi: le messe si svolgeranno in un orario compatibile con il coprifuoco. E proprio per questo Papa Francesco ha deciso di anticipare la messa della notte di Natale che si terrà la sera del 24 dicembre nella Basilica di San Pietro alle 19:30, anziché alle 21:30 come è avvenuto negli anni passati. In questo modo i partecipanti hanno tutto il tempo per rientrare a casa prima del coprifuoco delle 22. Gli ingressi saranno contingentati e il numero dei partecipanti ristretto per rispettare tutte le misure anti-Covid. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 dicembre 2020) In questi giorni tra i tanti temi al centro di polemiche anche quello sulladi. Per la Cei, conferenza episcopale italiana, non ci sono mai stati grossi problemi: le messe si svolgeranno in un orario compatibile con il coprifuoco. E proprio per questoha deciso dire ladella notte diche si terrà la sera del 24 dicembre nella Basilica di San Pietro alle 19:30, anziché alle 21:30 come è avvenuto negli anni passati. In questo modo i partecipanti hanno tutto il tempo per rientrare a casa prima del coprifuoco delle 22. Gli ingressi saranno contingentati e il numero dei partecipanti ristretto per rispettare tutte le misure anti-Covid. su Il Corriere della Città.

antoniospadaro : Dal 5 all’8 marzo 2021 il Papa volerà in Iraq. Un filo tiene legata la piazza San Pietro che in piena pandemia ha v… - civcatt : #Giuseppe, cuore di padre. Padre amato, padre nella tenerezza, nell’obbedienza, nell’accoglienza, padre dal coraggi… - fanpage : Papa Francesco anticipa la messa di Natale alle 19.30 per le norme covid - ciciangolo : Bravo Francesco Covid, il Papa anticipa alle 19,30 la Messa di Natale a San Pietro - imusumarra : RT @vaticannews_it: #10dicembre Dall'@oss_romano, riflessione del cardinale Filoni - gran maestro dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro… -