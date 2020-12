Papa Francesco anticipa la messa della Notte di Natale (Di giovedì 10 dicembre 2020) A causa dell’emergenza-Covid Papa Francesco anticiperà la messa della Notte di Natale nella Basilica di San Pietro. La sera di giovedì 24 dicembre, alle 19.30, due ore prima dell’orario delle 21.30 da lui sempre mantenuto nel pontificato. Modificata anche la Benedizione ‘Urbi et Orbi’ del giorno di Natale alle 12.00, che avverrà nella Basilica e L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 10 dicembre 2020) A causa dell’emergenza-Covidanticiperà ladinella Basilica di San Pietro. La sera di giovedì 24 dicembre, alle 19.30, due ore prima dell’orario delle 21.30 da lui sempre mantenuto nel pontificato. Modificata anche la Benedizione ‘Urbi et Orbi’ del giorno dialle 12.00, che avverrà nella Basilica e L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

