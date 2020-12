Paolo Rossi | sabato o lunedì funerali a Vicenza | dove è stato proclamato lutto cittadino

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - Gazzetta_it : È morto Paolo #Rossi: il calcio e l'Italia piangono il simbolo dell'Italia Mondiale del 1982 - Perucca1948 : Paolo Rossi ?????? - Czinforma : -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Rossi

Se ne è andato a sorpresa, come quando sbucava alle spalle di un difensore e si faceva appena in tempo a vedere il pallone in rete. Nell’anno più brutto il mondo dice addio, dopo Maradona, anche a Pao ...ROMA, 10 DIC - L'Unione Sportiva Acli si unisce al cordoglio della famiglia di Paolo Rossi, scomparso nella notte all'età di 64 anni: "Con i tuoi gol hai unito l'Italia e ci hai regalato un sogno che ...