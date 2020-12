Paolo Rossi raccontato a chi è venuto dopo

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il calcio, alla fine, serve soprattutto a posizionarci nel tempo. Dov'eri, chi eri, con chi eri quando ci fu la mano di Dio, il rigore di Grosso, Baggio a Pasadena e così via. Sono nato nell'estate del 1982, ad agosto, fui tra i primi che Pablito l'avrebbero solo ereditato. Non c'era Internet, la tv era avara e quindi c'era un solo modo per ereditarlo: farselo raccontare. E quei racconti li ho ascoltati così a lungo, dalla voce di mio padre, che sono diventati una specie di mondo parallelo, quasi indipendente rispetto alla realtà. L'Italia di Bearzot, ein particolare, erano una cosa nostra. A papà piacciono i racconti con una meccanica semplice, per lui Spagna ‘82 funzionava più o meno come La spada nella roccia: a un certo punto, uno che nessuno guardava, uno a cui nessuno pensava, passò di lì, cambiò la storia del mondo e divenne Re. Più ...