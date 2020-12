Paolo Rossi morto a 64 anni, il calcio in lutto: le cause della scomparsa del campione (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il 2020 si porta via anche Paolo Rossi, 64 anni, l’ex calciatore campione del mondo dell’Italia del 1982. A darne la notizia nella notte la moglie Federica Cappelletti sul suo profilo Instagram. “Per sempre”, ha scritto la donna pubblicando sui social un selfie di lei abbracciata al marito. Quasi in contemporanea il messaggio del vicedirettore di RaiSport, Enrico Varriale: “Una notizia tristissima, ci ha lasciato” un “indimenticabile, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’Estate dell’82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro negli ultimi anni”. leggi anche l’articolo —> Diego Armando Maradona è morto, addio al “Pibe de Oro”: il mondo del calcio in lacrime A 64 anni è morto Paolo ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il 2020 si porta via anche, 64, l’ex calciatoredel mondo dell’Italia del 1982. A darne la notizia nella notte la moglie Federica Cappelletti sul suo profilo Instagram. “Per sempre”, ha scritto la donna pubblicando sui social un selfie di lei abbracciata al marito. Quasi in contemporanea il messaggio del vicedirettore di RaiSport, Enrico Varriale: “Una notizia tristissima, ci ha lasciato” un “indimenticabile, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’Estate dell’82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro negli ultimi”. leggi anche l’articolo —> Diego Armando Maradona è, addio al “Pibe de Oro”: il mondo delin lacrime A 64...

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - Gazzetta_it : È morto Paolo #Rossi: il calcio e l'Italia piangono il simbolo dell'Italia Mondiale del 1982 - BADDESTBOI0 : RT @MilanEye: Rest In Peace, Paolo Rossi - iFilixio : RT @Paolajuvegirl: Venditti cantava ' Era l' anno dei mondiali quelli dell 86, Paolo Rossi era un ragazzo come noi'. Buon viaggio campione… -