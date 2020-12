Paolo Rossi, l’ultimo omaggio al campione: il saluto social dei colleghi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il mondo dello sport, del calcio e della politica piange Paolo Rossi. Il campione dell’Italia scomparso all’età di 64 anni. Il saluto di colleghi ed amici, il cordoglio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il mondo del calcio piange un altro campione: dopo la dipartita di Diego Armando Maradona, ad andarsene è Paolo Rossi. Lo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il mondo dello sport, del calcio e della politica piange. Ildell’Italia scomparso all’età di 64 anni. Ildied amici, il cordoglio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il mondo del calcio piange un altro: dopo la dipartita di Diego Armando Maradona, ad andarsene è. Lo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - realvarriale : Una notizia tristissima : ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in… - GiuseppeConteIT : Nell'estate del 1982 con i suoi gol ha regalato un sogno a intere generazioni. È stato il simbolo di una Nazionale… - NurudeenObalola : RT @FIFAWorldCup: The football world is in mourning. @Azzurri icon. #WorldCup hero. The thoughts of FIFA are today with Paolo Rossi's loved… - davide_vecchi : RT @giusmo1: Paolo Rossi in Spagna riscattò se stesso e l'Italia -