Paolo Rossi | l' omaggio di Fulvio Collovati | ' Mi ha fatto vincere il Mondiale'

'Se sono stato campione del Mondo lo devo a lui'. Così Fulvio Collovati ricorda Paolo Rossi. L'ex difensore della Nazionale è intervenuto a 'Pomeriggio Cinque' per omaggiare il leggendario attaccante

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - juventusfc : Paolo Rossi, la nostra storia. - SMSNEWSOFFICIAL : Il mondo del calcio piange per la scomparsa di #PaoloRossi - raf_ita1 : RT @juventusfc: Perché Paolo segnava in tutti i modi, facendo valere la sua fisicità così particolare. “Attenti a Rossi”, ti diceva il port… -