Paolo Rossi | lo straziante racconto della moglie | “E’ morto tra le mie braccia | non voleva mollare”

(Di giovedì 10 dicembre 2020), lo: “E’tra le mie”, ecco il commovente retroscena sulla scomparsa del campione.poche ore fa all’età di 64 anni, dopo aver lottato invano contro un male incurabile. La sua scomparsa lascia un incolmabile vuoto nel cuore di tutti gli italiani, e non solo, perchéha scritto un pezzo di storia del calcio italiano e mondiale. Impossibile dimenticare l’impresa che lui e tutta la Nazionale italiana fecero ai Mondiali vinti in Spagna nel 1982, anno in cui gli fu conferito anche il Pallone D’Oro. Impossibile dimenticare la sua bravura sul campo di calcio, ma anche la sua persona umile e sorridente, che ...

Una notizia tristissima : ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in… - Nell'estate del 1982 con i suoi gol ha regalato un sogno a intere generazioni. È stato il simbolo di una Nazionale…

Il ricordo di Venditti. Conti: ci ha portato sul tetto del mondo. Il cordoglio di Roma e Lazio. Zoff: un fulmine a ciel sereno. I messaggi di Raggi e Zingaretti ...L'ex attaccante e' morto a 64 anni per un male incurabile. Un collage con le immagini piu' belle della sua carriera (ANSA) ...Biografia. Paolo Rossi nasce a Monfalcone, in provincia di Gorizia, il 22 giugno 1953 da Lionello Rossi Kobau, ex volontario nella RSI.Si trasferisce, durante l'adolescenza, a Ferrara dove consegue il diploma di perito chimico.Considerato milanese d'adozione, Paolo Rossi spazia da trent'anni dai club ai grandi palcoscenici, dal teatro tradizionale al cabaret, dalla televisione al tendone da circo.Paolo Rossi (Prato, 23 settembre 1956) è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, dirigente del L.R. Vicenza. Campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982.. Soprannominato Pablito, lo si ricorda principalmente per le sue prodezze e per i suoi gol al Mondiale 1982 dove, oltre a vincerlo, si aggiudicò anche il titolo di capocannoniere.Paolo Rossi, il ricordo della stampa straniera: il "boia del Brasile" ed "eroe dell'Italia" La notizia della morte di Pablito ha fatto subito il giro del mondo.