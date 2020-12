Paolo Rossi | le reazioni del mondo dello sport

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il campione è venuto a mancare nella notte A soli 64 anni è venuto a mancareex stella del calcio italiano e protagonista del Mondiale dell’82. Leggi anche: Si è spento a 64 anni, protagonista del Mondiale dell’82 Una notizia che non può lasciare indifferenti e che scuote ila meno di un mese dalla morte di Diego Armando Maradona. La FIGC ha deciso di mettere, in segno di lutto, le bandiere a mezz’asta nella sede di Roma a Via Allegri e a Coverciano punto di riferimento della Nazionale. Radio Rai invece ha condiviso l’audio della telecronaca della vittoria del titolo iridato del 1982. "Se sono campione dello devo a lui". #FulvioCollovati, difensore nella squadra degli #Azzurri di #Spagna82, ricorda ...

esprimento il suo cordoglio per la morte dell'ex campione del mondo Paolo Rossi. 10.12 09:09 - PAOLO ROSSI - Bartoletti: "È morto Pablito! E il sangue ti si gela, il più mite, il più gentile, l'amico ...Nome comune, il più comune, fisico minuto e faccia da eterno ragazzino: ha portato l'Italia incredula in cima al mondo e fatto piangere il Brasile ...Paolo Rossi (Prato, 23 settembre 1956 – Roma, 9 dicembre 2020) è stato un calciatore e dirigente sportivo italiano, di ruolo attaccante. Campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982.. Soprannominato Pablito, lo si ricorda principalmente per le sue prodezze e per i suoi gol al Mondiale 1982 dove, oltre a vincerlo, si aggiudicò anche il titolo di capocannoniere.Biografia. Paolo Rossi nasce a Monfalcone, in provincia di Gorizia, il 22 giugno 1953 da Lionello Rossi Kobau, ex volontario nella RSI.Si trasferisce, durante l'adolescenza, a Ferrara dove consegue il diploma di perito chimico.Considerato milanese d'adozione, Paolo Rossi spazia da trent'anni dai club ai grandi palcoscenici, dal teatro tradizionale al cabaret, dalla televisione al tendone da circo.Una notizia terribile, nel cuore della notte. Che sconvolge il mondo del calcio, italiano e mondiale. E gli italiani tutti insieme. A 64 anni è morto Paolo Rossi, sconfitto da un male inesorabile ...