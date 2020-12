Paolo Rossi | le cause della morte

(Di giovedì 10 dicembre 2020) In questo maledetto 2020 è morto anche, l'eroe del Mundial del 1982, uno dei calciatori italiani più forti e soprattutto più amati dagli appassionati, che mai potranno dimenticare le sue gesta, i suoi gol, i suoi sei gol in quel magico Mondiale.aveva 64 anni e da tempo lottava contro un male incurabile. Il mondo del calcio lo piange da ore e arrivano da ogni dove ricordi e omaggi per questo attaccante, che ha fatto sognare l'Italia.era un campione, uno dei soli quattro calciatori italiani capace di vincere il Pallone d'Oro, lo conquistò in quel 1982 che lo consacrò a livello planetario. I tre gol al Brasile fanno partestoria del calcio, un'impresa titanica. Pablito è morto a Siena all'ospedale Le Scotte dove era ...

- GiuseppeConteIT : Nell'estate del 1982 con i suoi gol ha regalato un sogno a intere generazioni. È stato il simbolo di una Nazionale…

Pablito era come giocava, arguto e talentuoso. Una persona intelligente che si raccontava con semplicità, senza mai indugiare sul mito ...Questa notte è morto Paolo Rossi, il campione indiscusso della nazionale italiana del 1982. Paolo aveva solo 64 anni, e stava combattendo una malattia che purtroppo ha avuto la meglio. A confermare la ...Paolo Rossi (Prato, 23 settembre 1956) è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, dirigente del L.R. Vicenza. Campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982.. Soprannominato Pablito, lo si ricorda principalmente per le sue prodezze e per i suoi gol al Mondiale 1982 dove, oltre a vincerlo, si aggiudicò anche il titolo di capocannoniere.Biografia. Paolo Rossi nasce a Monfalcone, in provincia di Gorizia, il 22 giugno 1953 da Lionello Rossi Kobau, ex volontario nella RSI.Si trasferisce, durante l'adolescenza, a Ferrara dove consegue il diploma di perito chimico.Considerato milanese d'adozione, Paolo Rossi spazia da trent'anni dai club ai grandi palcoscenici, dal teatro tradizionale al cabaret, dalla televisione al tendone da circo.Leggi su Sky TG24 l'articolo Paolo Rossi, da Zoff a Cabrini il cordoglio per la scomparsa del campione