Paolo Rossi, la moglie Federica: “Gli ho detto di lasciarsi andare, aveva sofferto troppo” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Nel momento in cui stava morendo e non se ne voleva andare, io l’ho abbracciato forte e gli ho detto Paolo, adesso vai, hai sofferto troppo. Staccati, lascia questo corpo e vai. Io crescerò le bambine e porterò avanti i nostri progetti. Tu hai fatto anche troppo e quindi si è addormentato in quel momento”. E’ questo il toccante racconto degli ultimi minuti di vita di Paolo Rossi tracciato dalla moglie Federica Cappelletti, nel suo racconto di Pablito appena fuori dalla camera ardente di Siena. “Non è facile riassumere in poche parole tutto quello che è stato Paolo. Una persona unica, piena di ottimismo anche nei momenti più difficili, una persona grande ma allo stesso tempo semplice. Una persona che mi ha insegnato tanti valori belli ... Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Nel momento in cui stava morendo e non se ne voleva, io l’ho abbracciato forte e gli ho, adesso vai, haitroppo. Staccati, lascia questo corpo e vai. Io crescerò le bambine e porterò avanti i nostri progetti. Tu hai fatto anche troppo e quindi si è addormentato in quel momento”. E’ questo il toccante racconto degli ultimi minuti di vita ditracciato dallaCappelletti, nel suo racconto di Pablito appena fuori dalla camera ardente di Siena. “Non è facile riassumere in poche parole tutto quello che è stato. Una persona unica, piena di ottimismo anche nei momenti più difficili, una persona grande ma allo stesso tempo semplice. Una persona che mi ha insegnato tanti valori belli ...

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - Gazzetta_it : È morto Paolo #Rossi: il calcio e l'Italia piangono il simbolo dell'Italia Mondiale del 1982 - xvxvov : RT @juventusfcen: The story of Paolo Rossi - ArmyLoveJu : RT @PSG_inside: @Vivo_Azzurro @azzurri Rest in peace, Paolo Rossi ?? -