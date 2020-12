Paolo Rossi: «L’11 luglio 82 pensai che la vera felicità dura solo pochi momenti» (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel ricordo de L’Equipe, ci sono delle frasi di Paolo Rossi relative al Mondiale 82 «Il primo gol contro il Brasile, lo ricordo come il migliore della mia vita”. Non ebbi il tempo di pensare a nulla: mi sentivo come se fossi stato liberato. È incredibile quanto un episodio possa radicalmente cambiarti: niente più blocchi mentali né fisici. Dopo quel gol, tutto è venuto naturalmente». L’11 luglio, dopo il 3-1 alla Germania. «Eravamo campioni del mondo. Ho fatto solo un mezzo giro di campo con i miei compagni: ero distrutto. Mi sono seduto su una panca a guardare la folla entusiasta e mi sono eccitato. Ma dentro, ho sentito un pizzico di amarezza. Ho pensato: “fermate il tempo, non è già finito, non vivrò più altri momenti così.”E ho capito che la vera ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nel ricordo de L’Equipe, ci sono delle frasi direlative al Mondiale 82 «Il primo gol contro il Brasile, lo ricordo come il migliore della mia vita”. Non ebbi il tempo di pensare a nulla: mi sentivo come se fossi stato liberato. È incredibile quanto un episodio possa radicalmente cambiarti: niente più blocchi mentali né fisici. Dopo quel gol, tutto è venuto naturalmente»., dopo il 3-1 alla Germania. «Eravamo campioni del mondo. Ho fattoun mezzo giro di campo con i miei compagni: ero distrutto. Mi sono seduto su una panca a guardare la folla entusiasta e mi sono eccitato. Ma dentro, ho sentito un pizzico di amarezza. Ho pensato: “fermate il tempo, non è già finito, non vivrò più altricosì.”E ho capito che la...

