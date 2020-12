Paolo Rossi | il toccante messaggio d’addio di Trapattoni – FOTO

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Con poche e semplici parole,ha riassunto il dolore che tutti coloro che hanno conosciutoprovano in questo momento Tra i messaggi più toccanti in memoria dic’è sicuramente quello di Giovanni. Con poche e semplici parole, il Trap ha riassunto il dolore che tutti coloro che hanno conosciuto Pablito provano in questo momento. CIAO– «Ciao… i giocatori non dovrebbero andarsene prima degli allenatori». Ciao… I giocatori non dobrebbero andarsene prima degli allenatori — Giovanni(@giovanni iltrap) December 10, 2020 Leggi su Calcionews24.com

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport' - Gazzetta_it : È morto Paolo #Rossi: il calcio e l'Italia piangono il simbolo dell'Italia Mondiale del 1982

Un messaggio "irrituale", quello di Sergio Mattarella per Paolo Rossi , che va ben oltre il linguaggio un po' formale e burocratico ...Paolo Rossi si è spento all'età di 64 anni per un male incurabile. Una notizia, arrivata in piena notte, che ha sconvolto un po' tutti gli sportivi italiani e non solo. L'ex attaccante nel 1982 fu ...Paolo Rossi (Prato, 23 settembre 1956) è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, dirigente del L.R. Vicenza. Campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982.. Soprannominato Pablito, lo si ricorda principalmente per le sue prodezze e per i suoi gol al Mondiale 1982 dove, oltre a vincerlo, si aggiudicò anche il titolo di capocannoniere.Paolo Rossi, il ricordo della stampa straniera: il "boia del Brasile" ed "eroe dell'Italia" La notizia della morte di Pablito ha fatto subito il giro del mondo.Leggi su Sky TG24 l'articolo Paolo Rossi, da Zoff a Cabrini il cordoglio per la scomparsa del campione