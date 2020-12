Paolo Rossi | il saluto di Conte | “Simbolo di un’Italia tenace”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Simbolo di“unita e, capace di battere campioni e corazzate. Per un lungo periodo all’estero l’Italia era, Pablito, l’uomo del mondiale dell’82. Partito in sordina, poi esploso all’improvviso: uno, due, tre gol: tutti al Brasile. Nella partita che ha proiettato lui e l’Italia nell’Olimpi dei più grandi. L’addio a 64 anni dopo una lunga malattia, salutato tra lacrime e ricordi da amici, compagni e istituzioni. Anche il premier Giuseppesi è unito al cordoglio con un messaggio d’addio pubblicato sui social: “Nell’estate del 1982 con i suoi gol ha regalato un sogno a intere generazioni. È stato il simbolo di una Nazionale e di, unita e tenace, capace di battere avversari di enorme caratura. Addio a...

Addio Paolo Rossi, il saluto del CT Mancini: "Sei stato il nostro eroe" "Il club è consapevole delle difficoltà". Rivedi la delusione di Conte dopo il flop dell'InterSe ne va "un pezzo di storia", "una parte di noi". I compagni di squadra della Nazionale campione del mondo nel 1982 in Spagna salutano Paolo Rossi, l'uomo che con i suoi gol trasformò ...