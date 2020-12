Paolo Rossi | il ricordo toccante di Antonello Venditti

(Di giovedì 10 dicembre 2020) La scomparsa diall'età di 64 anni sta facendo il giro del mondo; tutto il calcio è in lutto . Continuano arrivare messaggi di cordoglio per la scomparsa del centravanti della Nazionale ...

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - GiuseppeConteIT : Nell'estate del 1982 con i suoi gol ha regalato un sogno a intere generazioni. È stato il simbolo di una Nazionale… - ellepuntopi : Chi è Paolo Rossi, colui che dorme o colui che è sognato da chi dorme? su @DinamoPress - Ceraunavolta6 : RT @OfficialSSLazio: ?? La #SSLazio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Paolo Rossi e si unisce al dolore della famiglia https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Rossi

(ANSA) - PERUGIA, 10 DIC - "La scomparsa di Paolo Rossi è una triste notizie per il mondo dello sport e per l'Umbria"; così l'assessore regionale allo Sport e alla cultura, Paola Agabiti. "Con le sue ...Si è spento all'età di 64 anni uno dei calciatori italiani più amati e che ha reso grande la Nazionale nel mondo. Ci riferiamo a Paolo Rossi, ex calciatore di ...La tragica notizia della morte di Paolo Rossi ha sconvolto l'Italia intera. Ecco l'omaggio a una delle più grandi leggende del nostro calcio e della Nazionale ...Federica Cappelletti è la moglie di Paolo Rossi. La compagna è stata al fianco dell'ex calciatore della Juventus fino agli ultimi giorni di vita ...Si è spento nel cuore della notte il campione di calcio italiano Paolo Rossi all’età di 64 anni per un male incurabile.