Paolo Rossi | il ricordo di Infantino | “Grazie per le lacrime di gioia che ci hai regalato”

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 dicembre 2020) La notizia della morte diha sconvolto tutta Italia, rimasta orfana dell’eroe del Mondiale del 1982. Nelle ultime ore sono arrivati i messaggi di tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato e il presidente della Fifa, Gianni, non è stato da meno: “Ciao Pablito, simbolo di, di rivincita, di generosità, di simpatia, di successo e, a titolo personale, simbolo dell’orgoglio per tutti gli italiani. Grazie per lediche ci hai regalato e che oggi si trasformano indi immensa tristezza”. SportFace.