Paolo Rossi, il ricordo della Juventus: 'Con noi ha vinto tutto' (Di giovedì 10 dicembre 2020) La reazione della Juve alla morte di Paolo Rossi affidata a una lettera, che pubblichiamo integralmente. Che brutta notizia, questa mattina. Se n'è andato Paolo Rossi, Pablito: per una nazione intera, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 10 dicembre 2020) La reazioneJuve alla morte diaffidata a una lettera, che pubblichiamo integralmente. Che brutta notizia, questa mattina. Se n'è andato, Pablito: per una nazione intera, ...

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - realvarriale : Una notizia tristissima : ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in… - Officialfancyg : RT @90sfootball: Rest in peace, Paolo Rossi ?? - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Calcio in lutto: è morto Paolo Rossi, l'eroe del Mondiale '82 -