Paolo Rossi, il ricordo commosso del figlio: “Era un papà fantastico, ci ha insegnato l’altruismo” (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Mi porto dentro del papà il coraggio che ci ha sempre dato nell’affrontare la vita. Ci ha insegnato l’altruismo, la generosità e la voglia di aiutare il pRossimo”, così il figlio primogenito di Paolo Rossi, Alessandro, nato a dicembre del 1982, un’annata speciale per la nazionale italiana e per l’attaccante azzurro. “Nel privato era un papà fantastico e umile. Purtroppo in questo caso il male ha vinto, speravamo le cose andassero meglio, lui non ha mai mollato un secondo perché era un combattente, come sapete bene anche voi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) “Mi porto dentro delil coraggio che ci ha sempre dato nell’affrontare la vita. Ci hal’altruismo, la generosità e la voglia di aiutare il pmo”, così ilprimogenito di, Alessandro, nato a dicembre del 1982, un’annata speciale per la nazionale italiana e per l’attaccante azzurro. “Nel privato era une umile. Purtroppo in questo caso il male ha vinto, speravamo le cose andassero meglio, lui non ha mai mollato un secondo perché era un combattente, come sapete bene anche voi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

