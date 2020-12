Paolo Rossi, il racconto della moglie: 'I suoi ultimi momenti' (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un selfie che li immortala sorridenti, il cielo e il mare sullo sfondo e l'inequivocabile didascalia: " Per sempre ". È questo il commosso addio di Federica Cappelletti al marito Paolo Rossi , ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 10 dicembre 2020) Un selfie che li immortala sorridenti, il cielo e il mare sullo sfondo e l'inequivocabile didascalia: " Per sempre ". È questo il commosso addio di Federica Cappelletti al marito, ...

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - Gazzetta_it : È morto Paolo #Rossi: il calcio e l'Italia piangono il simbolo dell'Italia Mondiale del 1982 - Ross18_2_75 : @PierluigiBattis Zoff Gentile Cabrini Bonini Brio Scirea Bettega Tardelli Paolo Rossi Platini Boniek - max_zappa : @chedisagio @CorriereTorino Sbagliata. Solo per juventini. Paolo Rossi è stato un mito per tutti gli italiani -