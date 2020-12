Paolo Rossi, il messaggio shock di Paola Ferrari: “Voglio morire anche io con lui” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nuovo lutto nel mondo del calcio.Si è spento questa notte all'età di 64 ani l'ex campione del Mondo Paolo Rossi, stroncato da un male incurabile. Tantissimi i messaggi di cordoglio pervenuto in queste ore alla famiglia dell'ex calciatori, tra questi anche quelli strazianti di Paola Ferrari. La nota conduttrice, dopo la scomparsa di Rossi, ha diffuso tre messaggi di cordoglio tramite "Twitter" in cui mostra la sua profonda tristezza per la morte dell'amico e collega."Voglio morire anche io con lui #PaoloRossi. Il mio cuore si ferma con il tuo. Sei e sempre sarai la persona più bella vera semplice sincera che ho abbia mai avuto al mio fianco #PaoloRossi #amico #vita. Questa notte non si ... Leggi su mediagol (Di giovedì 10 dicembre 2020) Nuovo lutto nel mondo del calcio.Si è spento questa notte all'età di 64 ani l'ex campione del Mondo, stroncato da un male incurabile. Tantissimi i messaggi di cordoglio pervenuto in queste ore alla famiglia dell'ex calciatori, tra questiquelli strazianti di. La nota conduttrice, dopo la scomparsa di, ha diffuso tre messaggi di cordoglio tramite "Twitter" in cui mostra la sua profonda tristezza per la morte dell'amico e collega."Voglioio con lui #. Il mio cuore si ferma con il tuo. Sei e sempre sarai la persona più bella vera semplice sincera che ho abbia mai avuto al mio fianco ##amico #vita. Questa notte non si ...

