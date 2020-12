Paolo Rossi | il messaggio d’addio della moglie Federica sui social – FOTO

(Di giovedì 10 dicembre 2020)ed i messaggisui. Due leper dedicargli un pensiero eterno, come marito e padre Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daCappelletti (@cappelletti) La prematura scomparsa diarrivata nella notte ha lasciato tutti di stucco. L’ex campione azzurro che ha regalato L'articolo proviene da YesLife.it.

A pochi giorni dalla morte di Maradona, il mondo del calcio si stringe ancora in lutto. Addio al campione del mondo e pallone d'oro del 1982 ...

Paolo Rossi (Prato, 23 settembre 1956) è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, dirigente del L.R. Vicenza. Campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982.. Soprannominato Pablito, lo si ricorda principalmente per le sue prodezze e per i suoi gol al Mondiale 1982 dove, oltre a vincerlo, si aggiudicò anche il titolo di capocannoniere.

Paolo Rossi, il nostro Pablito di Argentina ’78 e Spagna ’82, se ne è andato così, in poco tempo, portato via da un male cattivo e infido. I colleghi della Rai, la tv per cui faceva l ...

Paolo Rossi, "Pablito", l'eroe del Mundial 1982, è morto all'età di 64 anni. A darne per primo la notizia con un tweet è stato il giornalista della Rai Enrico Varriale.