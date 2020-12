Paolo Rossi, Fabio Capello si commuove: “Quando arrivo faccio correre te e Maradona” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Grande commozione negli studi di Sky Sport nel ricordo di Paolo Rossi, collega e opinionista fino a pochi mesi fa. Fabio Capello racconta il Rossi calciatore con grande emozione, ma si commuove facendo una sorta di promessa all’eroe di Spagna ’82: “Allenati insieme a Maradona, perchè quando arrivo vi faccio correre tutti e due”. Parole dense di emozione, con il tecnico friulano sull’orlo delle lacrime così come la presentatrice Ilaria d’Amico. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 dicembre 2020) Grande commozione negli studi di Sky Sport nel ricordo di, collega e opinionista fino a pochi mesi fa.racconta ilcalciatore con grande emozione, ma sifacendo una sorta di promessa all’eroe di Spagna ’82: “Allenati insieme a Maradona, perchè quandovitutti e due”. Parole dense di emozione, con il tecnico friulano sull’orlo delle lacrime così come la presentatrice Ilaria d’Amico. SportFace.

