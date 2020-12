Paolo Rossi è morto | il ricordo commosso di Mattino 5 per la leggenda del calcio italiano

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il mondo dele un’intera nazione piangono la scomparsa improvvisa di, stroncato da un male incurabile. E così, nel giro di un paio di settimane, gli appassionati sportivi sono costretti a dire addio al più grande giocatore di tutti i tempi e a quello che resterà per sempre uno dei migliori attaccanti della storia del. In apertura della puntata odierna di5, Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno voluto ricordare laitaliana, la cui morte è stata annunciata dalla moglie Federica Cappelletti. Prima del lancio del filmato, il giornalista Vecchi ha voluto condividere con il pubblico un curioso aneddoto: essendo nato nell’estate del 1982, i suoi genitori erano tentati dal chiamarlo Pablito, il soprannome con cui l’attaccante della Juventus ...

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - realvarriale : Una notizia tristissima : ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in… - Ghigo_07 : RT @OfficialSSLazio: ?? La #SSLazio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Paolo Rossi e si unisce al dolore della famiglia https://… - mimilizzoli : RT @RaiNews: Addio a Pablito, eroe gentile del mondiale '82 -

Morte Paolo Rossi: il ricordo dei Campioni del Mondo dell'82 La morte di Paolo Rossi ha sconvolto il mondo del calcio. Dopo Diego Armando Maradona, anche l'Italia piange uno dei suoi più grandi campioni. Pallone d'Oro e Campione del Mondo nel 1982.Una squadra indimenticabile, l’Italia che vinse il Mondiale 1982. I compagni di allora si sono svegliati con la morte nel cuore per la scomparsa di un loro fratello, Paolo Rossi. Si avverte ...La morte di Paolo Rossi, dopo quella di un’altra leggenda come Diego Armando Maradona, scuote tutto il calcio: da tutto il mondo arrivano le reazioni alla scomparsa di Pablito. Tra le più significative quella di Junior, ex centrocampista del Torino che era in campo nello storico Italia-Brasile del 1982, la partita della tripletta del bomber azzurro: “Nonostante tutto quello che fece ...