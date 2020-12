Paolo Rossi è morto, addio all'eroe simbolo dei Mondiali di Spagna '82 (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il mondo del calcio e l'Italia intera piangono Paolo Rossi, morto a 64 anni per un male incurabile il 9 dicembre 2020. L'Italia si è svegliata con una notizia triste: Paolo Rossi, calciatore simbolo dell'Italia Mondiale del 1982, è morto il 9 dicembre 2020 a 64 anni stroncato da un male incurabile. A poche settimane dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, ci lascia anche il bomber gentile. Nato a Prato il 23 settembre 1956, Paolo Rossi è figlio d'arte. Al padre Vittorio, ex ala destra del Prato, è dedicato il campo sportivo del Santa Lucia, frazione in cui ha debuttato anche il celebre figlio. Dopo essersi fatto conoscere al grande pubblico con il Vicenza, Pablito Rossi militò nel Perugia per poi passare … Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il mondo del calcio e l'Italia intera piangonoa 64 anni per un male incurabile il 9 dicembre 2020. L'Italia si è svegliata con una notizia triste:, calciatoredell'Italia Mondiale del 1982, èil 9 dicembre 2020 a 64 anni stroncato da un male incurabile. A poche settimane dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, ci lascia anche il bomber gentile. Nato a Prato il 23 settembre 1956,è figlio d'arte. Al padre Vittorio, ex ala destra del Prato, è dedicato il campo sportivo del Santa Lucia, frazione in cui ha debuttato anche il celebre figlio. Dopo essersi fatto conoscere al grande pubblico con il Vicenza, Pablitomilitò nel Perugia per poi passare …

