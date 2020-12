Paolo Rossi è morto | addio all’eroe del Mondiale ’82

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 10 dicembre 2020) La notizia è arrivata nel cuore della notte come un fulmine a ciel sereno. Il calcio italiano epiangono, per tutti Pablito, che con i suoi goal trascino’ la Nazionale italiana alla conquista del terzo titolodella sua storia nel 1982 in Spagna. Aveva 64 anni e da tempo lottava contro un male incurabile. Chi era Pablito? Classe ’56, muove i primi passi da calciatore a sei anni nel Santa Lucia, piccola squadra del.suo comune di nascita. Nel 1967, passa all’Ambrosiana, a cui seguirà la Cattolica Virtus a Firenze nel 1968. Nel 1972, arriva ka grande chiamata nelle giovanili della Juventus, a 16 anni, ma una serie di infortuni lo limitano. Dopo una stagione di passaggio al Como, nel 1976 passa al Vicenza, dove trascina la squadra ad una storica promozione in Serie A, diventando ...