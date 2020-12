Paolo Rossi è morto a 64 anni | nel 1982 trascinò l’Italia di Bearzot al Mondiale

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Una notizia improvvisa che fa male come un pugno nello stomaco:, indimenticabile bomber della Nazionale, si è spento all’età di 64. ‘Pablito’con i suoi goldi Berzot alspagnolo del, nello stesso anno conquistò anche il Pallone d’Oro, terzo italiano a riuscirci. Nella sua carriera ha vestito le maglie di Juventus, Como, Vicenza, Perugia, Milan e Verona collezionando due scudetti, una Coppa dei Campioni, una Coppa Italia, una Supercoppa europea e anche il titolo di capocannoniere in Serie A nella stagione 1977/1978. E’ stato anche un opinionista televisivo prima ai microfoni di Sky e poi alla Rai. SportFace.

geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - realvarriale : Una notizia tristissima : ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in… - DaveFutebol : RT @Gazzetta_it: È morto Paolo #Rossi: il calcio e l'Italia piangono il simbolo dell'Italia Mondiale del 1982 - vittorianicolo : Il nostro sogno, in tutti i sensi. Bello e bravo. E Gentiluomo. La scomparsa di Paolo Rossi annichilisce. Il nostro… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Rossi

Ancora un triste annuncio arrivato nel cuore della notte: è morto Paolo Rossi. Ex attaccante della Juventus ed eroe del Mondiale vinto dall’Italia in Spagna nel 1982. Pablito nello stesso anno conquis ...La giornalista Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ha lasciato un messaggio straziante su Instagram per ricordare il campione morto nella notte ...

Paolo Rossi (calciatore 1956) - Wikipedia

Paolo Rossi (Prato, 23 settembre 1956) è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, dirigente del L.R. Vicenza. Campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982.. Soprannominato Pablito, lo si ricorda principalmente per le sue prodezze e per i suoi gol al Mondiale 1982 dove, oltre a vincerlo, si aggiudicò anche il titolo di capocannoniere.

E' morto Paolo Rossi, l'eroe del Mundial 82 - la Repubblica

Paolo Rossi, "Pablito", l'eroe del Mundial 1982, è morto all'età di 64 anni. A darne per primo la notizia con un tweet è stato il giornalista della Rai Enrico Varriale.

Paolo Rossi (attore) - Wikipedia

Biografia. Paolo Rossi nasce a Monfalcone, in provincia di Gorizia, il 22 giugno 1953 da Lionello Rossi Kobau, ex volontario nella RSI.Si trasferisce, durante l'adolescenza, a Ferrara dove consegue il diploma di perito chimico.Considerato milanese d'adozione, Paolo Rossi spazia da trent'anni dai club ai grandi palcoscenici, dal teatro tradizionale al cabaret, dalla televisione al tendone da circo.