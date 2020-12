Paolo Rossi è morto a 64 anni | nel 1982 trascinò l’Italia di Bearzot al Mondiale

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Una notizia improvvisa che fa male come un pugno nello stomaco:, indimenticabile bomber della Nazionale, si è spento all’età di 64. ‘Pablito’con i suoi goldi Berzot alspagnolo del, nello stesso anno conquistò anche il Pallone d’Oro, terzo italiano a riuscirci. Nella sua carriera ha vestito le maglie di Juventus, Como, Vicenza, Perugia, Milan e Verona collezionando due scudetti, una Coppa dei Campioni, una Coppa Italia, una Supercoppa europea e anche il titolo di capocannoniere in Serie A nella stagione 1977/1978. E’ stato anche un opinionista televisivo prima ai microfoni di Sky e poi alla Rai. SportFace.

Ciao Pablito, con te si spegne il ricordo di un'Italia che abbiamo amato tanto. Ma non tramonta la speranza di poter tornare un giorno a gioire delle nostre vittorie. Con Paolo Rossi scompare un uomo e uno sportivo che come pochi altri ha saputo rendere felici e far sognare gli italiani. Le indimenticabili emozioni che seppe regalare. "Non è facile riassumere tutto quello che è stato Paolo in poche parole. Una persona grande ma allo stesso tempo semplice. Mi ha insegnato tanti valori grandi e belli, cercherò di portare avanti i suoi insegnamenti." Il dolore della moglie di Paolo Rossi, Federica Cappelletti.