Paolo Rossi e la malattia | la moglie Federica | «La diagnosi dopo il viaggio alle Maldive | sembrava una cosa risolvibile»

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - Gazzetta_it : È morto Paolo #Rossi: il calcio e l'Italia piangono il simbolo dell'Italia Mondiale del 1982 - EnriqueJulian23 : RT @gippu1: Non ho visto giocare #PaoloRossi, ma per la passione che mi anima da 25 anni e il lavoro che ho scelto di fare lo leggo, lo inc… - __manuel__8 : RT @BoaAndre891: Molto dispiaciuto per Paolo il gobbo di merda Rossi ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Rossi

SIENA, 10 DIC - La moglie di Paolo Rossi, Federica Cappelletti, è arrivata all'ospedale Le Scotte di Siena dove è stata allestita la camera ardente del campione del mondo. Ad accompagnarla e ad accogl ...ROME, DEC 10 - President Sergio Mattarella and Premier Giuseppe Conte on Thursday led the tributes to Paolo Rossi, the striker whose goals powered Italy to victory at the 1982 World Cup, after his dea ...