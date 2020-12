Paolo Rossi da quasi vent' anni si era trasferito nell' agriturismo di Cennina

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - GiuseppeConteIT : Nell'estate del 1982 con i suoi gol ha regalato un sogno a intere generazioni. È stato il simbolo di una Nazionale… - juventusfc : Paolo Rossi, la nostra storia. - giuseppediemme : La canzone, infatti, parla del 1966, anno dei Mondiali in UK ('La regina d'Inghilterra era Pelè') e una strofa, app… - andrea27669 : RT @GioFazzolari: Addio a #PaoloRossi Campione e patriota che scese in campo anche con Alleanza Nazionale candidandosi nel 1999 alle elezi… -

Paolo Rossi (Prato, 23 settembre 1956) è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, dirigente del L.R. Vicenza. Campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982.. Soprannominato Pablito, lo si ricorda principalmente per le sue prodezze e per i suoi gol al Mondiale 1982 dove, oltre a vincerlo, si aggiudicò anche il titolo di capocannoniere.Biografia. Paolo Rossi nasce a Monfalcone, in provincia di Gorizia, il 22 giugno 1953 da Lionello Rossi Kobau, ex volontario nella RSI.Si trasferisce, durante l'adolescenza, a Ferrara dove consegue il diploma di perito chimico.Considerato milanese d'adozione, Paolo Rossi spazia da trent'anni dai club ai grandi palcoscenici, dal teatro tradizionale al cabaret, dalla televisione al tendone da circo.Paolo Rossi, il ricordo della stampa straniera: il "boia del Brasile" ed "eroe dell'Italia" La notizia della morte di Pablito ha fatto subito il giro del mondo.