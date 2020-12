Pallamano | Serie A 2020 | Bolzano cade a Siena! Straordinario Pablo Marrochi | altoatesini lontani dalla vetta

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Prosegue la lungadi recuperi nellaA dimaschile, e lo fa con un risultato a sorpresa. Ilha infatti affrontato i toscani della Ego Siena, al PalaEstra, palazzetto dove hanno lasciato punti anche Conversano e Cassano Magnago, uscendone con le ossa rotte, e cedendo addirittura per 28-26. Sfida mai noiosa e piena di gol, dove ha spiccato la prestazione di uno, autore di ben 11 reti, due in più di un Bozidar Nikocevic sugli scudi, con i padroni di casa capaci di andare al riposo in vantaggio per 16-13. In avvio di ripresa ecco la reazione dei campioni in carica, che hanno trovato il -1 in ben tre occasioni, mollando la presa solamente negli ultimi due minuti di gioco. La classifica ...