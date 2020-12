Palermo-Casertana, riecco Fedato: il club campano ritrova l’attaccante per il match contro i rosanero. I dettagli (Di giovedì 10 dicembre 2020) Domenica pomeriggio, alle 14.30 alo stadio "Renzo Barbera", sarà Palermo-Casertana.Dopo le notizie positive in casa rosanero, con il jolly offensivo Mario Alberto Santana e l'esterno destro Massimiliano Doda verso il completo recupero, la compagine allenata da Roberto Boscaglia ha il solo Alberto Almici fermo ai box per infortunio.Buone notizie anche in casa Casertana: il tecnico Federico Guidi, nella seduta odierna, ha riabbracciato Francesco Fedato, attaccante costretto a restare fuori nelle ultime tre gare e colpito, come da lui stesso rivelato, dal neuroma di Morton, patologia degenerativa di un nervo plantare . Un problema che ne ha limitato disponibilità e impiego in questa parte di campionato.VIDEO Paolo Rossi, lo straziante racconto della moglie: le prime parole dopo la scomparsa di ... Leggi su mediagol (Di giovedì 10 dicembre 2020) Domenica pomeriggio, alle 14.30 alo stadio "Renzo Barbera", sarà.Dopo le notizie positive in casa, con il jolly offensivo Mario Alberto Santana e l'esterno destro Massimiliano Doda verso il completo recupero, la compagine allenata da Roberto Boscaglia ha il solo Alberto Almici fermo ai box per infortunio.Buone notizie anche in casa: il tecnico Federico Guidi, nella seduta odierna, ha riabbracciato Francesco, attaccante costretto a restare fuori nelle ultime tre gare e colpito, come da lui stesso rivelato, dal neuroma di Morton, patologia degenerativa di un nervo plantare . Un problema che ne ha limitato disponibilità e impiego in questa parte di campionato.VIDEO Paolo Rossi, lo straziante racconto della moglie: le prime parole dopo la scomparsa di ...

WiAnselmo : #Palermo-Casertana, riecco Fedato: il club campano ritrova l'attaccante per il match contro i rosanero. I dettagli… - Mediagol : #Palermo-Casertana, riecco Fedato: il club campano ritrova l'attaccante per il match contro i rosanero. I dettagli… - zazoomblog : Palermo-Casertana il doppio ex Sasà Campilongo: “Campani top in trasferta dalla nuova proprietà rosanero mi aspetta… - WiAnselmo : #Palermo-Casertana, il doppio ex Sasà Campilongo: 'Campani top in trasferta, dalla nuova proprietà rosanero mi aspe… - Mediagol : #Palermo-Casertana, il doppio ex Sasà Campilongo: 'Campani top in trasferta, dalla nuova proprietà rosanero mi aspe… -