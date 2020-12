Palermo-Casertana, il doppio ex Sasà Campilongo: “Campani top in trasferta, dalla nuova proprietà rosanero mi aspettavo di più” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Interessante intervista concessa da Sasà Campilongo, doppio ex di Palermo e Casertana, al quotidiano "La Repubblica".VIDEO le Iene show, il gol del Palermo allo Zen: il nobile gesto del calciatori rosa per gli alunni della scuola “Falcone”L’ex bomber rosanero, oggi allenatore in attesa di sistemazione, ha dato sfoggio delle sue doti da attaccante anche con la maglia dei campani, con i quali ha collezionato le sue migliori stagioni, dal 1989 al 1992. Nella settimana della sfida del "Renzo Barbera" tra la compagine di Boscaglia e la formazione rossoblu, l'ex attaccante ha voluto esprimere la sua opinione in merito all'avvio di stagione non esaltante della squadra palermitana.Ecco quanto ha dichiarato dall'ex tecnico dell'Empoli al noto quotidiano nazionale: “La ... Leggi su mediagol (Di giovedì 10 dicembre 2020) Interessante intervista concessa daex di, al quotidiano "La Repubblica".VIDEO le Iene show, il gol delallo Zen: il nobile gesto del calciatori rosa per gli alunni della scuola “Falcone”L’ex bomber, oggi allenatore in attesa di sistemazione, ha dato sfoggio delle sue doti da attaccante anche con la maglia dei campani, con i quali ha collezionato le sue migliori stagioni, dal 1989 al 1992. Nella settimana della sfida del "Renzo Barbera" tra la compagine di Boscaglia e la formazione rossoblu, l'ex attaccante ha voluto esprimere la sua opinione in merito all'avvio di stagione non esaltante della squadra palermitana.Ecco quanto ha dichiarato dall'ex tecnico dell'Empoli al noto quotidiano nazionale: “La ...

