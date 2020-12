Pagamento Pensioni Gennaio 2021: conferme sull’anticipo: si parte il 28 dicembre (Di giovedì 10 dicembre 2020) Arrivano le prime conferme su un nuovo anticipo del Pagamento delle Pensioni per Gennaio 2021. Come avvenuto da marzo scorso, a causa della pandemia del Covid, anche per Gennaio infatti il ritiro alle poste della propria pensione dovrebbe avvenire scaglionato su sei giorni in base all’iniziale del cognome. A conferma che si sta lavorando per questa soluzione è stato il capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrello. Vediamo allora il possibile calendario e tutte le ultime novità a proposito. Ultime novità su Pagamento Pensioni di Gennaio 2021: il calendario, si parte in anticipo da fine dicembre Per avere la certezza delle date bisognerà aspettare la comunicazione ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 10 dicembre 2020) Arrivano le primesu un nuovo anticipo deldelleper. Come avvenuto da marzo scorso, a causa della pandemia del Covid, anche perinfatti il ritiro alle poste della propria pensione dovrebbe avvenire scaglionato su sei giorni in base all’iniziale del cognome. A conferma che si sta lavorando per questa soluzione è stato il capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrello. Vediamo allora il possibile calendario e tutte le ultime novità a proposito. Ultime novità sudi: il calendario, siin anticipo da finePer avere la certezza delle date bisognerà aspettare la comunicazione ...

