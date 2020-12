Padre e figlio giocano a prendersi a schiaffi: il ragazzo, esagera e uccide il genitore (Di giovedì 10 dicembre 2020) Padre e figlio giocano a prendersi a schiaffi. Malcolm Chandler, 48enne inglese, veterano dell’esercito, e suo figlio, Ewan, 19 anni, giocavano spesso a prendersi a schiaffi, come confermato dalla moglie della vittima e dagli amici del ragazzo. La sera del 12 aprile del 2019 però qualcosa è andato storto. L’uomo è stato messo letteralmente KO dal figlio e non si è più ripreso. Ora è in corso un’inchiesta. Non era la prima volta che facevano quel “gioco”. Ma in quell’ultima occasione lo scherzo è finito in tragedia. Malcolm Chandler, 48enne inglese, veterano dell’esercito, ha schiaffeggiato suo figlio, Ewan, 19 anni. Il ragazzo, però, invece di replicare ha preferito abbracciare il ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 10 dicembre 2020). Malcolm Chandler, 48enne inglese, veterano dell’esercito, e suo, Ewan, 19 anni, giocavano spesso a, come confermato dalla moglie della vittima e dagli amici del. La sera del 12 aprile del 2019 però qualcosa è andato storto. L’uomo è stato messo letteralmente KO dale non si è più ripreso. Ora è in corso un’inchiesta. Non era la prima volta che facevano quel “gioco”. Ma in quell’ultima occasione lo scherzo è finito in tragedia. Malcolm Chandler, 48enne inglese, veterano dell’esercito, ha schiaffeggiato suo, Ewan, 19 anni. Il, però, invece di replicare ha preferito abbracciare il ...

matteosalvinimi : Alessandro Sallusti: 'Se padre e figlio vivono in 2 comuni diversi, a 3km di distanza, ditemi, perché non possono i… - LegaSalvini : 'MIO PADRE FU UCCISO DA KABOBO. LO SCONTO DI PENA? MI SI GELA IL SANGUE' - LegaSalvini : #Sallusti: 'Se padre e figlio vivono in 2 comuni diversi, perché non possono incontrarsi a #Natale?' - PapaParole : Dio è come un buon padre e come una buona madre: non smettono mai di amare il loro figlio, per quanto possa sbaglia… - ILSOB1LL4 : Un padre che lascia un figlio. Una dedica di amore immenso Trap. ?? #PaoloRossi -