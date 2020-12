Pablito per Sempre! Sky Sport ricorda con un palinsesto speciale Paolo Rossi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ciao Pablito. Venerdì 11 dicembre Sky Sport Serie A dedica una programmazione speciale a Paolo Rossi. Nel corso della giornata il ricordo del campione, la leggenda della Nazionale italiana del Mondiale 1982 con approfondimenti, gli speciali che lo hanno visto protagonista e le partite storiche come Italia-Brasile del 5 luglio 1982.Appuntamento poi con "I Signori del Calcio", una lunga chiacchierata tra... Leggi su digital-news (Di giovedì 10 dicembre 2020) Ciao. Venerdì 11 dicembre SkySerie A dedica una programmazione. Nel corso della giornata il ricordo del campione, la leggenda della Nazionale italiana del Mondiale 1982 con approfondimenti, gli speciali che lo hanno visto protagonista e le partite storiche come Italia-Brasile del 5 luglio 1982.Appuntamento poi con "I Signori del Calcio", una lunga chiacchierata tra...

DiMarzio : Addio a #PaoloRossi, per sempre #Pablito - DiMarzio : Un Pablito è per sempre. ?? - matteorenzi : Nei nostri cuori, per sempre. Addio Pablito #PaoloRossi - fritzfranz67 : RT @ClaMarchisio8: Raccontiamo ai nostri figli chi è Paolo Rossi. Perché no, non è solo un gioco. Ciao #Pablito eroe per sempre ?? https://t… - VedeleAngela : RT @FabioCasalucci: Lo dico per le nuove leve, per chi ha meno di 45 anni. Quest'uomo è stato un Eroe Nazionale. Bisogna rendergli il giust… -