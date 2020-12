Pablito non ce l’ha fatta: è morto Paolo Rossi, l’eroe dell’Italia campione del mondo (Di giovedì 10 dicembre 2020) Pablito non c’è più, il campionissimo se n’è andato. A 64 anni è morto Paolo Rossi, l’eroe del Mundial ‘82. Una notizia terribile, giunta nel pieno della notte. Rossi era malato da tempo di tumore. La moglie Federica Cappelletti, giornalista e scrittrice, su Instagram ha postato una foto che la ritrae insieme al marito. E un semplice messaggio: «Per sempre». Anche su Facebook lo ha ricordato con un’altra immagine di famiglia: «Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto». Paolo Rossi e quegli storici gol al Brasile Nato a Prato il 23 settembre del 1956, a livello di club Paolo Rossi indossò le maglie di Juventus, Vicenza, Como, Perugia, Milan e Verona. Ma Pablito, come ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 10 dicembre 2020)non c’è più, il campionissimo se n’è andato. A 64 anni èdel Mundial ‘82. Una notizia terribile, giunta nel pieno della notte.era malato da tempo di tumore. La moglie Federica Cappelletti, giornalista e scrittrice, su Instagram ha postato una foto che la ritrae insieme al marito. E un semplice messaggio: «Per sempre». Anche su Facebook lo ha ricordato con un’altra immagine di famiglia: «Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto».e quegli storici gol al Brasile Nato a Prato il 23 settembre del 1956, a livello di clubindossò le maglie di Juventus, Vicenza, Como, Perugia, Milan e Verona. Ma, come ...

PIERPARDO : Si resta senza parole. Non si può accettare. Riaffiorano i ricordi da bambino in una cameretta a gioire grazie ai t… - DiMarzio : L’eroe di Spagna, ma non solo. Ciao, Pablito - DarioNardella : Ci ha lasciati #PaoloRossi, l’eroe di Spagna ‘82 cresciuto come giovane calciatore a Firenze, sui campi di Soffiano… - SecolodItalia1 : Pablito non ce l’ha fatta: è morto Paolo Rossi, l’eroe dell’Italia campione del mondo - LordKobe : RT @GiorgiaCardin: Che fortuna immensa averti incontrato, quanti momenti bellissimi Pablito. Con te la domenica non era mai lavoro, era sem… -