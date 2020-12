Pablito | l’uomo giusto al momento giusto L’Italia saluta l’eroe del Mundial ’82

gualtierieurope : Con #PaoloRossi se ne va un pezzo di storia del nostro calcio. Un uomo gentile che nell’estate del 1982 seppe unire… - montecalvoaarq : RT @Cicciodicastri: 1 Pallone d'oro, 2 Scudetti, 1 Coppa Italia, 1 Coppa delle Coppe, 1 Coppa UEFA e 1 Coppa dei Campioni con la Juventus.… - Stron9erAnnA : RT @Cicciodicastri: 1 Pallone d'oro, 2 Scudetti, 1 Coppa Italia, 1 Coppa delle Coppe, 1 Coppa UEFA e 1 Coppa dei Campioni con la Juventus.… - FLuccisano : RT @gruppoapi: Ciao #Pablito. Ci lascia oggi un grande campione, un uomo per bene e un vero simbolo della nazionale italiana di calcio. L'I… - marcosarto_ : RT @gruppoapi: Ciao #Pablito. Ci lascia oggi un grande campione, un uomo per bene e un vero simbolo della nazionale italiana di calcio. L'I… -

Ultime Notizie dalla rete : Pablito l’uomo

Pangea.news

Stanislav si è spento nella sua casa, a 78 anni, nel 2017. È giusto che il suo nome resti scritto nella Storia (non virtuale) e che sia noto a tutti come «l’uomo giusto al posto giusto al momento giusto». Fonti. Robert Cowely, La storia fatta con i se, Rizzoli, Milano 2001 (riedizione 2008).Ero l’uomo giusto al posto giusto al momento giusto». Il 26 Settembre di 34 anni fa il mondo è stato sul punto di finire, in tutti i sensi, in una guerra nucleare e l’ha dimenticato in fretta, come in fretta ha dimenticato Stanislav Evgrafovich Petrov, in quel Settembre del 1983 tenente colonnello dell’esercito sovietico.Consultare utili recensioni cliente e valutazioni per Discronia: L'uomo giusto al momento sbagliato o l'uomo sbagliato al momento giusto? (Grandi Emozioni Vol. 1) su amazon.it. Consultare recensioni obiettive e imparziali sui prodotti, fornite dagli utenti.